حركة الجهاد الاسلامي: ننعى 10 شهداء ارتقوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف جنين وطوباس وبلدة عقابا بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 15:52

حركة الجهاد الاسلامي: ننعى 10 شهداء ارتقوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف جنين وطوباس وبلدة عقابا بالضفة الغربية المحتلة

منذ 32 mins 6 August، 2024
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