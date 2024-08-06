إعلام العدو: سقوط صواريخ ومُسيرات على موقع عسكري بين عكا و”نهاريا” شمال فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2024 - 12:50

إعلام العدو: سقوط صواريخ ومُسيرات على موقع عسكري بين عكا و”نهاريا” شمال فلسطين

منذ 9 mins 6 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة