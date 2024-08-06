إعلام العدو: إصابات جراء انفجار طائرة مسيّرة في قاعدة عسكرية في نهاريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2024 - 12:48

إعلام العدو: إصابات جراء انفجار طائرة مسيّرة في قاعدة عسكرية في نهاريا

منذ 10 mins 6 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة