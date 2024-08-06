إعلام العدو: اندلاع حريق في قاعدة “شراغا” العسكرية قرب عكا بفعل انفجار طائرة مسيرة من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 12:50

إعلام العدو: اندلاع حريق في قاعدة “شراغا” العسكرية قرب عكا بفعل انفجار طائرة مسيرة من لبنان

منذ 10 mins 6 August، 2024
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