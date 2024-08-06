وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد ثان برصاص الاحتلال في مدينة جدين بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 11:18

وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد ثان برصاص الاحتلال في مدينة جدين بالضفة الغربية المحتلة

منذ 34 mins 6 August، 2024
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