الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شخصين بجروح خطيرة في قصف الاحتلال سيارة في الحي الشرقي بمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 11:16

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شخصين بجروح خطيرة في قصف الاحتلال سيارة في الحي الشرقي بمدينة جنين

منذ 35 mins 6 August، 2024
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