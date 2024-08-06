مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارة استهدفت مدينة الخيام جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 11:18

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارة استهدفت مدينة الخيام جنوب لبنان

منذ 42 mins 6 August، 2024
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