سرايا القدس- كتيبة جنين: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات العدو المقتحمة بمحور القتال وفجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 11:16

سرايا القدس- كتيبة جنين: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات العدو المقتحمة بمحور القتال وفجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية

منذ 47 mins 6 August، 2024
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