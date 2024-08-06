الهلال الأحمر الفلسطيني: بلاغ عن قصف آخر لسيارة في الحي الشرقي في جنين والاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إلى الموقع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2024 - 11:16

الهلال الأحمر الفلسطيني: بلاغ عن قصف آخر لسيارة في الحي الشرقي في جنين والاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إلى الموقع

منذ 59 mins 6 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة