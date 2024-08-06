مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 11:16
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المقاومة الإسلامية: الهجوم على قاعدة جبل نيريا اتى رداً على اعتداءات العدو وخصوصاً الاغتيال في بلدة ميس الجبل
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس المجاهد علي جمال الدين جواد "كربلا" مواليد 1987 من بلدة زبدين
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة الى 39623 شهيدا و 91469 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية
كتائب القسام: استهداف 4 دبابات ميركافا بقذائف الياسين 105 وناقلة جند بعبوة العمل الفدائي غرب رفح ووقوع اصابات
كتائب القسام تدمر ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105" في شارع جورج شرق مدينة رفح
كتائب القسام تستهدف دبابتين من نوع ميركافا بعبوة ارضية وقذيفة "الياسين 105" في شارع جورج شرق مدينة رفح
كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا تموضع جنود وآليات العدو بقذائف الهاون العيار النظامي بمحور القتال شرق شارع جورج برفح
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات آليات الاحتلال في محاور التقدم ومحيط معبر رفح
استشهاد شابين فلسطينيين في غارتين لطائرات الاحتلال على الحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية المحتلة
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قائد الجيش في بنغلاديش: سنلتقي برئيس البلاد لاجراء مداولات بشأن تشكيل حكومة انتقالية ولا حاجة لفرض حالة الطوارئ
كتائب المجاهدين: قصفنا مستوطنة ريعيم برشقة صاروخية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى
سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى بجنين: نتصدى لقوات الإحتلال "الإسرائيلي" التي تقتحم جنين في الضفة الغربية
سرايا القدس: كتيبة جنين تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمدينة وتحقق إصابات مباشرة
اعلام عراقي: هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الاسد التي تضم قوات احتلال اميركية في الانبار بالعراق
مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
منذ 1 ساعة
6 August، 2024
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