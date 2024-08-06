|وسائل إعلام العدو حول الرد المرتقب لحزب الله وإيران: من المؤكد أن هذا الهجوم سيكون منسقاً لكن ليس من المؤكد أنه سيتم تنفيذه في وقت واحد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2024 - 06:42

|وسائل إعلام العدو حول الرد المرتقب لحزب الله وإيران: من المؤكد أن هذا الهجوم سيكون منسقاً لكن ليس من المؤكد أنه سيتم تنفيذه في وقت واحد

منذ 29 mins 6 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة