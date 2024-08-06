أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: تم إبلاغ بايدن بتوقع سيناريو لموجتين من الهجمات إحداها من إيران وأخرى من حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 05:10

أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: تم إبلاغ بايدن بتوقع سيناريو لموجتين من الهجمات إحداها من إيران وأخرى من حزب الله

منذ 1 ساعة 6 August، 2024
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