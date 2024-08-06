قناة “اي بي سي نيوز” الأميركية عن مسؤولين أميركيين: العديد من الشركاء الدوليين يرون أن بعض تصرفات نتنياهو وخاصة اغتيال إسماعيل هنية في إيران استفزازية بلا داعٍ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 03:40

قناة “اي بي سي نيوز” الأميركية عن مسؤولين أميركيين: العديد من الشركاء الدوليين يرون أن بعض تصرفات نتنياهو وخاصة اغتيال إسماعيل هنية في إيران استفزازية بلا داعٍ

منذ 45 mins 6 August، 2024
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