مقاومون فجروا عبوة ناسفة بدورية لقوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لقرية عقابا شمال طوباس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 00:36

مقاومون فجروا عبوة ناسفة بدورية لقوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لقرية عقابا شمال طوباس بالضفة المحتلة

منذ 49 mins 5 August، 2024
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