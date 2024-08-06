الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لقرية عقابا شمال طوباس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 00:36

الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لقرية عقابا شمال طوباس بالضفة المحتلة

منذ 54 mins 5 August، 2024
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