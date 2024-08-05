اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 23:06
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المقاومة الاسلامية شنت هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا مستهدفة تموضع ضباطها وجنودها
المقاومة الاسلامية: المسيرات الانقضاضية اصابت أهدافها بدقة في قاعدة جبل نيريا وحققت إصابات مؤكدة بالضباط والجنود
المقاومة الاسلامية: الهجوم على قاعدة جبل نيريا اتى رداً على اعتداءات العدو وخصوصاً الاغتيال في بلدة ميس الجبل
المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة ايليت
المقاومة الإسلامية: الهجوم على مقر الفرقة 91 استهدف اماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو واوقع فيهم قتلى وجرحى
المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنتي زرعيت وراميم بقذائف المدفعية وموقع المالكية بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة
المقاومة الاسلامية استهدفت ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بالقذائف المدفعية الثقيلة
المقاومة الاسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالاسلحة الصاروخية
مراسل المنار: مسيرة للعدو الصهيوني استهدفت دراجة نارية على طريق بلدة عبا في جنوب لبنان
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي جمال الدين جواد "كربلا" مواليد 1987 من بلدة زبدين
جيش العدو الصهيوني يعترف بإصابة 7 جنود بانفجار عبوة جنوب غزة 4 منهم بحال الخطر
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات آليات الاحتلال في محاور التقدم ومحيط معبر رفح
قائد الجيش في بنغلاديش: سنلتقي برئيس البلاد لاجراء مداولات بشأن تشكيل حكومة انتقالية ولا حاجة لفرض حالة الطوارئ
سرايا القدس: كتيبة جنين تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمدينة وتحقق إصابات مباشرة
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة
منذ 22 mins
5 August، 2024
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