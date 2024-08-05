سرايا القدس-كتيبة جنين: قام مقاتلونا بإيقاع قوة مشاة صهيونية في كمين مركب بمحور الحواشين وتم تحقيق إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 23:04

سرايا القدس-كتيبة جنين: قام مقاتلونا بإيقاع قوة مشاة صهيونية في كمين مركب بمحور الحواشين وتم تحقيق إصابات مباشرة

منذ 54 mins 5 August، 2024
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