كتائب القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافاه وناقلة جند صهيونية بكمين مركب في حي تل السلطان غرب مدينة رفح وتم رصد هبوط الطيران المروحي الاسرائيلي للإخلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 23:04

كتائب القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافاه وناقلة جند صهيونية بكمين مركب في حي تل السلطان غرب مدينة رفح وتم رصد هبوط الطيران المروحي الاسرائيلي للإخلاء

منذ 54 mins 5 August، 2024
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