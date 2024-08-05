المقاومة الإسلامية: الهجوم على قاعدة جبل نيريا الاسرائيلية جاء دعما لغزة وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا الاغتيال الذي نفذه في جبانة ‏بلدة ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 23:04

المقاومة الإسلامية: الهجوم على قاعدة جبل نيريا الاسرائيلية جاء دعما لغزة وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا الاغتيال الذي نفذه في جبانة ‏بلدة ميس الجبل

منذ 57 mins 5 August، 2024
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