اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي محيط جبل ميرون خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 21:34

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي محيط جبل ميرون خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 28 mins 5 August، 2024
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