اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في حورفيش وتسوريال بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 21:34
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث غدا الثلاثاء الساعة 17:00 في أسبوع القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر
المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة ايليت
جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي جراء هجوم المقاومة الاسلامية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة ايليت
المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنتي زرعيت وراميم بقذائف المدفعية وموقع المالكية بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة
المقاومة الاسلامية استهدفت ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بالقذائف المدفعية الثقيلة
المقاومة الاسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالاسلحة الصاروخية
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارات جوية استهدفت بلدات ميس الجبل وحولا وكفركلا في جنوب لبنان
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد السعيد على طريق القدس علي غالب شقير (جهاد) مواليد 1996 من بلدة ميس الجبل الجنوبية
مجاهدو القسام فجروا عبوتين مضادتين للأفراد والآليات بقوة هندسية بمنطقة "زلاطة" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق رفح
مجاهدو القسام فجروا عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية تحصنت داخل مبنى واوقعوها بين قتيل وجريح في خانيونس
كتائب المجاهدين: قصفنا مستوطنة ريعيم برشقة صاروخية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى
الخارجية الإيرانية: لا يحق لأحد أن يمنع إيران من حق الرد على من ارتكب انتهاكا ضدها
قائد الجيش في بنغلاديش: سنلتقي برئيس البلاد لاجراء مداولات بشأن تشكيل حكومة انتقالية ولا حاجة لفرض حالة الطوارئ
اعلام العدو: قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأميركي اجرى محادثات مع وزير "الدفاع" وقائد أركان الجيش "الاسرائيلي"
مجلس الأمن الروسي: شويغو يلتقي في ايران الرئيس الايراني مسعود بزشكيان وقائد الأركان وأمين مجلس الأمن القومي
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في حورفيش وتسوريال بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
منذ 28 mins
5 August، 2024
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