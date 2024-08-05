المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ثكنة زبدين الاسرائيلية في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 20:02

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ثكنة زبدين الاسرائيلية في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية

منذ 27 mins 5 August، 2024
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