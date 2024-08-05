سرايا القدس: مقاتلونا يخوضوا اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لمحاور القتال في جنين ويحققوا إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 5 2024 - 20:02

سرايا القدس: مقاتلونا يخوضوا اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة لمحاور القتال في جنين ويحققوا إصابات مباشرة

منذ 1 ساعة 5 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة