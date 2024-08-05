اعلام العدو: قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأميركي يبدأ محادثات مع وزير الحرب وقائد أركان الجيش “الاسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 16:58
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث غدا الثلاثاء الساعة 17:00 في أسبوع القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر
المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة ايليت
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بالقذائف المدفعية الثقيلة
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة الى 39623 شهيدا و 91469 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية
اعلام العدو: اصابة 7 جنود من الجيش الاسرائيلي جراء انفجار عبوة في رفح جنوب قطاع غزة حيث وصفت حالة بعضهم بالحرجة
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: سيتلقى الكيان الصهيوني الضربة في المكان والزمان المناسبين
الخارجية الإيرانية: لا يحق لأحد أن يمنع إيران من حق الرد على من ارتكب انتهاكا ضدها
مجلس الأمن الروسي: شويغو يلتقي في ايران الرئيس الايراني مسعود بزشكيان وقائد الأركان وأمين مجلس الأمن القومي
جيش بنغلاديش: رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تقدم استقالتها وتغادر البلاد اثر احتجاجات شعبية واسعة
قائد الجيش في بنغلاديش: سنلتقي برئيس البلاد لاجراء مداولات بشأن تشكيل حكومة انتقالية ولا حاجة لفرض حالة الطوارئ
اعلام العدو: قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأميركي يبدأ محادثات مع وزير "الدفاع" وقائد أركان الجيش "الاسرائيلي"
اعلام العدو: قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأميركي يبدأ محادثات مع وزير "الدفاع" وقائد أركان الجيش "الاسرائيلي"
اعلام العدو: قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأميركي يبدأ محادثات مع وزير الحرب وقائد أركان الجيش “الاسرائيلي”
منذ 2 ساعة
5 August، 2024
عاجل
قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأميركي
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