اعلام العدو: قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأميركي يبدأ ‫محادثات مع وزير الحرب وقائد أركان الجيش “الاسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 16:58

اعلام العدو: قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأميركي يبدأ ‫محادثات مع وزير الحرب وقائد أركان الجيش “الاسرائيلي”

منذ 2 ساعة 5 August، 2024
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