اعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة قرب كيبوتس “ريعيم” في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2024 - 13:56

اعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة قرب كيبوتس “ريعيم” في غلاف غزة

منذ 1 ساعة 5 August، 2024
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