إعلام العدو: يجري التحقق من سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية في كريات شمونه دون دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 16:02

إعلام العدو: يجري التحقق من سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية في كريات شمونه دون دوي صفارات الإنذار

منذ 2 ساعة 4 August، 2024
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