رئیس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: الكيان الصهيوني والولايات المتحدة سيندمان على فعلتهما ويجبران على تغيير حساباتهما – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 09:14

رئیس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: الكيان الصهيوني والولايات المتحدة سيندمان على فعلتهما ويجبران على تغيير حساباتهما

منذ 10 mins 4 August، 2024
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