“يديعوت أحرونوت” العبرية: يقدر مسؤول كبير أن طهران وحزب الله قادران على إبقاء “إسرائيل” في حالة تأهب لفترة طويلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 09:14

“يديعوت أحرونوت” العبرية: يقدر مسؤول كبير أن طهران وحزب الله قادران على إبقاء “إسرائيل” في حالة تأهب لفترة طويلة

منذ 16 mins 4 August، 2024
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