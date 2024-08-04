‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية ‏في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 09:14

‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية ‏في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها

منذ 20 mins 4 August، 2024
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