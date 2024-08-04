“يديعوت أحرونوت” العبرية: بحسب التقديرات في “إسرائيل” فإنهم في إيران يبحثون عن رد مؤلم سيردعنا عن الهجوم مرة أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 09:14

“يديعوت أحرونوت” العبرية: بحسب التقديرات في “إسرائيل” فإنهم في إيران يبحثون عن رد مؤلم سيردعنا عن الهجوم مرة أخرى

منذ 24 mins 4 August، 2024
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