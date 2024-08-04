“يديعوت أحرونوت” العبرية: ما لا يقل عن 10 الآف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 4 2024 - 09:14

“يديعوت أحرونوت” العبرية: ما لا يقل عن 10 الآف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة

منذ 31 mins 4 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة