لجان المقاومة: نبارك العملية البطولية في “حولون” ونعتبرها صفعة كبيرة للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ودليل قاطع على هشاشة كيان الاحتلال أمام إرادة مقاومينا الأبطال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 4 2024 - 09:14

لجان المقاومة: نبارك العملية البطولية في “حولون” ونعتبرها صفعة كبيرة للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ودليل قاطع على هشاشة كيان الاحتلال أمام إرادة مقاومينا الأبطال

منذ 33 mins 4 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة