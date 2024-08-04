مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية استهدفت أطراف منطقة المحمودية لجهة منطقة الوردية مقابل الاطراف الغربية لبلدة بلاط في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 02:50

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية استهدفت أطراف منطقة المحمودية لجهة منطقة الوردية مقابل الاطراف الغربية لبلدة بلاط في جنوب لبنان

منذ 31 mins 4 August، 2024
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