اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان في بيت هلل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 02:50

اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان في بيت هلل

منذ 2 ساعة 4 August، 2024
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