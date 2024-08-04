اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 00:48

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

منذ 21 mins 4 August، 2024
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