كتائب القسام: هروب جنود الاحتلال من الميدان واللجوء لتكثيف القصف الجوي والاغتيالات للمقاومين بالضفة ستكون نتائجه وبالا على المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 00:48

كتائب القسام: هروب جنود الاحتلال من الميدان واللجوء لتكثيف القصف الجوي والاغتيالات للمقاومين بالضفة ستكون نتائجه وبالا على المحتل

منذ 27 mins 4 August، 2024
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