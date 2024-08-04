كتائب القسام تزف 4 شهداء ارتقوا بعملية اغتيال نفذتها طائرات العدو الصهيوني بين قريتي عتيل وزيتا في محافظة طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2024 - 00:48

كتائب القسام تزف 4 شهداء ارتقوا بعملية اغتيال نفذتها طائرات العدو الصهيوني بين قريتي عتيل وزيتا في محافظة طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 28 mins 4 August، 2024
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