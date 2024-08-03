حركة حماس: ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة لا أساس له من الصحة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 22:42

حركة حماس: ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة لا أساس له من الصحة

منذ 38 mins 3 August، 2024
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