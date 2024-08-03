إعلام العدو: وقوع أضرار في مبنى بالجليل الغربي بعد سقوط صاروخين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 17:58

إعلام العدو: وقوع أضرار في مبنى بالجليل الغربي بعد سقوط صاروخين

منذ 22 mins 3 August، 2024
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