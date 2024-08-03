كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند من نوع “نمر” وجرافتين عسكريتين من نوع “D9” ودبابة “ميركفاه” صهيونية بقذائف “الياسين 105” في منطقة “زلاطة” شرق مدينة رفح جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 17:58

كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند من نوع “نمر” وجرافتين عسكريتين من نوع “D9” ودبابة “ميركفاه” صهيونية بقذائف “الياسين 105” في منطقة “زلاطة” شرق مدينة رفح جنوب القطاع

منذ 22 mins 3 August، 2024
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