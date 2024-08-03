مصادر فلسطينية: 10 شهداء وعدد من الجرحى بقصف للعدو الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 17:58

مصادر فلسطينية: 10 شهداء وعدد من الجرحى بقصف للعدو الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

منذ 50 mins 3 August، 2024
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