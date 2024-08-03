حماس: جرائم حكومة الإرهاب الصهيونية وعمليات الاغتيال الجبانة لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 17:58

حماس: جرائم حكومة الإرهاب الصهيونية وعمليات الاغتيال الجبانة لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية

منذ 53 mins 3 August، 2024
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