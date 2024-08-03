يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نهار الثلاثاء الساعة 17:00 بتوقيت بيروت في ذكرى اسبوع القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد شكر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 12:14

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نهار الثلاثاء الساعة 17:00 بتوقيت بيروت في ذكرى اسبوع القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد شكر

منذ 1 ساعة 3 August، 2024
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