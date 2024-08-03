جرحى بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل بمحيط مسجد الصفاء في بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 03:30

جرحى بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل بمحيط مسجد الصفاء في بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 3 August، 2024
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