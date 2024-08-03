وليد الكيلاني: استشهاد هنية كشف لنا أن الشعوب ما زالت حية وتناصر المقاومة وتناصر الحرية والتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 01:58

وليد الكيلاني: استشهاد هنية كشف لنا أن الشعوب ما زالت حية وتناصر المقاومة وتناصر الحرية والتحرير

منذ 1 ساعة 3 August، 2024
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