قوات العدو الاسرائيلي تقتحم طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2024 - 00:28

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 2 August، 2024
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