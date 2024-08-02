المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‌‌‌‏ا التجهيزات التجسسية ‏في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 19:52

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‌‌‌‏ا التجهيزات التجسسية ‏في موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 23 mins 2 August، 2024
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