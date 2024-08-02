مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يعتدي على أطراف بلدة القوزح في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 19:52

مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يعتدي على أطراف بلدة القوزح في جنوب لبنان

منذ 26 mins 2 August، 2024
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