مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بصاروخين مستهدفا وسط بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 18:20

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بصاروخين مستهدفا وسط بلدة عيتا الشعب

منذ 1 ساعة 2 August، 2024
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