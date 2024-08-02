المقاومة الاسلامية استهدفت انتشاراً لجنود العدو في موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 2 2024 - 13:46

المقاومة الاسلامية استهدفت انتشاراً لجنود العدو في موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة

منذ 5 mins 2 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة